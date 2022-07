JFM en FFU: ‘Fryske plaknammen foar Achtkarspelen’

Kommende tongersdei wurdt yn Achtkarspelen de kadernota 2023-2026 bepraat. De Jongfryske Mienskip en de Feriening Frysk Underwiis roppe de gemeente Achtkarspelen op om wurk te meitsjen fan Fryske plaknammen yn de Gemeentlike Basisadministraasje (GBA) en Basisregistraasje Adressen en Gebouwen (BAG).

Yn 2023 bestiet Achtkarspelen 685 jier en neffens de twa organisaasjes soe it in skoan momint wêze dat ek dizze gemeente yn de rige, nei Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, syn Fryske kleur bekent yn de GBA/BAG. En soe in moasje dêrta yn de kadernota 2022 en bekrêftige yn de begruttingsried 2022 dêrby in oanset wêze kinne.

De ûndersteande mail mei brief (sjoch bylage) is nei de riedsleden, riedsfoarsitter en riedsgriffy fan de gemeente Achtkarspelen stjoerd.

Taheakke: Brief Fryske plaknammen Achtkarspelen.