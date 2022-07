Japanske âld-premier Abe fermoarde

Sjinzo Abe (foto: regear fan Japan, CC BY-SA 4.0)

Sjinzo Abe, de eardere premier fan Japan, is freedtemoarn fermoarde woarn. Abe waard deasketten doe’t er in taspraak hâlde yn Nara, in stêd yn it westen fan Japan. Hy wie dêr dwaande mei de kampanje fan de Jiûminsjûto, syn liberale partij.

In man yn it publyk skeat Abe twa kûgels yn it boarst. De plysje hat de man oppakt. It die bliken dat er it sjitark sels makke hat. De fertochte is in âld-militêr. Neffens de Japanske media hie de man earder drige dat er Abe fermoardzje soe.

Sjinzo Abe wie yn 2006-2007 premier fan Japan en fan 2012-2020 op ‘e nij. Om’t er net earlik sûn wie, hâlde er op as premier, mar hy bleau warber foar de Jiûminsjûto.