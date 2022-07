Itenskrapte wankt troch dykblokkaden

Yn it begjin fan ‘e koroanatiid koene de Friezen efkes wenne oan heallege winkels, mar dat wie gau wer dien. No is it op ‘e nij sa fier: winkels hawwe gjin foarrie krige en dat is dúdlik te sjen. Benammen fruit en griente is der net. Leveransiers kinne troch dykblokkaden de winkels net berikke. Fierders kinne winkels klanten dy’t de boadskippen oan ‘e doar hawwe wolle, net berikke.

De nije miljeuplannen fan it Nederlânske regear hâlde yn dat in protte boeren harren wurk skielk net mear dwaan kinne. Hja komme manmachtich yn ferhef en sette diken ticht mei harren trekkers of ride stadich mei dy reauwen oer de diken nei plakken ta dêr’t hja demonstrearje. Hja blokkearje ek de tagong ta de distribúsjesintrums fan in stikmannich grute supermerken. Yn Fryslân giet it om it distribúsjesintrum fan de Aldi yn Drachten en dat fan de LIDL op it Hearrenfean.