Ingelsk Rykstaal yn Dútslân?

Politisy yn Amsterdam en Brussel hawwe it idee alris spuit foar harren wurkgebiet en de Dútske liberale partij FDP stelt it no foar hiele Dútslân út: it Ingelsk ynfiere as twadde bestjoerstaal. Neffens de FDP moat Dútslân in ymmigraasjelân wurde en moatte de beheinings foar wurkjen yn Dútslân lytser wurde. Ien fan de manieren om dat te dwaan is dat bûtenlanners dy’t wol Ingelsk kenne, mar gjin Dútsk, maklik troch de oerheid holpen wurde kinne.

De Friezen yn Dútslân stribje – lykas de Denen, Sorben en Nedersaksen – al tsientallen jierren nei erkenning fan harren taal en de mooglikheid om dy yn it kontakt mei de oerheid te brûken. Dat is oant no ta mar tige beheind mooglik.

Nije Europeeske regels soargje der boppedat foar dat lannen skielk ferplichte wurde om allegear oerheidstsjinsten online yn op syn minst ien frjemde taal oan te bieden. Nederlân hat derfoar keazen om dat yn it Ingelsk te dwaan en de measte Dútske oerheden sille dêr nei alle gedachten ek foar kieze. Dat makket de konkurrinsje foar lytse talen lykas it Frysk grutter.