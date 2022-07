Hellingskuorre Welgelegen te Frjentsjer faai

Foto: histoarysk sintrum Frjentsjer

De skipshelling Welgelegen yn Frjentsjer is de lêste fan in lange rige soartgelikense hellings, dy’t iuwenlang it gesicht fan de stêd útmakken. De hellingskuorre hat op it stuit gjin funksje en it kin samar wêze dat er sloopt wurdt. Deaskande, is it betinken fan Heemschut Fryslân. Dy histoaryske organisaasje komt op foar bysûndere gebouwen yn de provinsje.

Wurdfierster Paula Voorthuijssen pleitet derfoar om de skuorre te behâlden, mei’t der yn hiele Fryslân net in twadde gebou fan dat type mear oer is. Hja seit dat it gebou fansels wol in oare funksje krije kin, lykas in restaurant of in museum. De organisaasje hat in ferslach oer de histoaryske wearde fan de hellingskuorre oan de gemeente Waadhoeke jûn.