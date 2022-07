Harlingen Sail ferwolkommet grutte skippen mei brûkte ûnderbroeken

De float is ûnderweis. Snein ferlieten de grutte skippen de haven fan it Deenske Esbjerg. Se wurde tongersdei 14 july yn Harns ferwachte. Nei in rûte fan likernôch twahûndert seemyl meitsje de skippen har fan 11.00 oere ôf op foar in geweldige oankomst. Nei alle gedachten mei hyste seilen, ôfgeande op de tige geunstige waarsfoarsizzingen: hearlik simmerwaar en wynkrêft 3. “As de skippen mei fol túch farre, meitsje se noch mear yndruk”, seit direkteur Lieuwe Krol.

It giet yn it foarste plak om de farguen: de ymposante en histoaryske skippen. De blikfangers fan Tall Ships Races Harns 2022 binne de 94-meterlange sylreus Dar Mlodzieky (Poalen) en it yn 2014 boude Shabab Oman II: it opliedingsskip foar de marine fan it Sultanaat yn West-Azië. As men alle skippen byinoar leit, mjit de float hast 1.200 meter. Noch mear sifers: njonken de ploech fan 398 profesjonals, farre 946 trainees mei. It organisearjende Harlingen Sail bestiet út sa’n 300 meiwurkers, fan wa’t 213 as frijwilliger meihelpe.

Underbroeken

De tredde edysje fan Tall Ships Races yn Harns – fan 14 oant en mei 17 july – is mei ôfstân de grienste. Oan de meterslange linen op de kearmuorre wapperje net gewoane feestflachjes, mar brûkte ûnderbroeken, kessenslopen en dekbêdoertrekken. Lieuwe Krol: “Wy dogge safolle mooglik dingen duorsum. Brûkte oaljefetten wurde plantebakken, âlde haspels mei elektryske kabels wurde sitsjes en tafels. Aggregaten draaie op biodisel en fan âlde pallets meitsje we loungeplakken.” De strânstuollen binne ek út earder brûkte materialen makke.

Dit jier wurdt wer gjin fjoerwurk ôfstutsen. “Wy wolle de resten fan it fjoerwurk, de swiere metalen en gemyske stoffen, net yn ús lucht en wetter hawwe. Mar it alternatyf is ek moai”, seit Krol. Op tongersdei-, freed- en sneontejûn wurdt nammentlik in laser- en ljochtsjo holden.

Parkearje en reizgje

Parkearje kin op de parkearterreinen P4 (Haulewei 40 by Mullum) en P5 (Harnzerwei 30 by Kimswert) oan ’e râne fan ’e stêd. Se wurde mei rjochtingbuorden oanjûn. Om dêr te parkearjen is in parkearkaart foar nedich. Dy binne fia harlingensail.com te krijen. Fan P4 en P5 ride pindelbussen nei it eveneminteterrein. Foar wa’t mei it iepenbier ferfier reizget: it treinstasjon leit midden yn it eveneminteterrein.