Grytsje it Glêsieltsje (gedicht)

Grytsje it Glêsieltsje

Grytsje har mem wie hielendal ree

om te swimmen fan de Iselmar

nei de Sargassosee.

It wie in hiele reis

en se wie wiken ûnderweis.

Yn Frankryk wie lykwols in file,

dat se tocht dy moat ik omsile.

Se is doe binnentroch gien,

mar hie se dat mar noait dien.

Want se swom in flessehals yn,

in grienenien, mar sûnder wyn.

Se rekke hielendal yn de war,

fan skrik lei se yn de flesse har aaikes mar.

De flesse waard út it wetter helle,

troch de lytse Emanuelle.

Se goaide him fuort, yn it plak dêr’t se wenne,

en sa is Grytsje yn de glêsbak berne.

Folkje Koster