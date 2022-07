Grinzer Museum toant wurk fan Bernadet ten Hove

Foar it earst is in solopresintaasje fan de Grinzer keunstneresse Bernadet ten Hove te sjen. Oan ’e hân fan in tweintichtal twa- en trijediminsjonale keunstwurken komt de besiker yn ’e kunde mei har fariearre wurk. De útstalling is fan 8 oktober oant en mei 5 maart 2023 yn it Grinzer Museum te besjen.

Fokus en krektens

Yn in wrâld dêr’t alles hieltyd effisjinter en flugger giet, lit Bernadet ten Hove (Raalte 1957 – 2019 Désaignes) de tiidleazens fan in betochtsum en wiidweidich wurkproses sjen. Yn har makproses eksperimintearre se frij mei materialen en techniken.

Datselde omtinken dêr’t se har wurk mei makke, freget se ek fan de taskôger. It wurk nûget jin út om in stapke tichterby te setten om alle fine details te bestudearjen, mar ek om wer in stap tebek te dwaan om de wurken yn relaasje ta-inoar te besjen. It is goed om jinsels de fraach te stellen: ‘Wêr sjoch ik no eins nei?’

Grinzer keunstneresse en dosint

Bernadet ten Hove hat lang aktyf by it Grinzer keunstlibben behelle west. As dosint oan Akademy Minerva, mar ek as keunstner yn de stêd. Dochs hat yn Grins oant hjoed, ôfsjoen fan in beskieden presintaasje yn it akademygebou fan Minerva, nea earder in eksposysje fan har wurk te sjen west.

De útstalling wurdt mooglik makke yn gearwurking mei Ton Mars en Frank Sciarone en mei stipe fan Stichting Beringer Hazewinkel.