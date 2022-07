Gas wurdt nei alle gedachten minder djoer

De gasrekken falt foar it neist de kommende tiid minder heech út as yn de foarbye moannen. Dat skriuwt it ekonomyske nijswebstee Bloomberg. De priis is al oan it sakjen nei’t in boljeierij by gasleveransiers yn Noarwegen fan ‘e wike beëinige is. Dat de Russyske gaslieding Nordstream 1 nei regulier ûnderhâld wer gewoan yn gebrûk nommen is, sil meitsje dat de priis noch fierder omleech giet. In protte hannelers hiene ferwachte dat Ruslân de gastafier ticht litte soe.