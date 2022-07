Fryske gemeenten sykje mienskiplik nei mooglikheden útwreiding bedriuweterreinen

Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren wolle ek de kommende jierren mei-inoar nei útwreidingsmooglikheden foar bedriuweterreinen sykje. Dêr wurdt in ferfolch mei jûn oan de ôfspraken dy’t beide gemeenten yn 2017 mei-inoar makken. De nije plannen wurde meikoarten oan provinsje Fryslân foarlein.

Bauke Dam, wethâlder yn Súdwest-Fryslân, is tefreden mei it nije plan: “Wy hawwe in protte ambisjeuze ûndernimmers yn ús gemeente. Dêr bin ik grutsk op! Wy wolle ek ûndernimmers fan bûten de gemeente oanlûke. Dêrom kreëarje wy graach romte, sadat dy har fêstigje, groeie en ynnovearje kinne yn ús moaie gemeente. Dêr hat de hiele regio profyt fan.”

Tagelyk is de wethâlder him derfan bewust dat der mear aspekten meispylje by de realisaasje fan bedriuweterreinen. “Mei de hjoeddeiske diskusje oer de stikstofproblematyk en de drege situaasje foar ús boeren – ek ûndernimmers – is net samar sein dat wy earne in bedriuweterrein oanlizze. Wy sykje hieltyd nei de balâns tusken romtlike kwaliteit, natuerbelang, wolfeart en wengenot”, beklammet Dam.

De ôfrûne jierren sleat it oanbod hieltyd minder op de fraach oan. Dat is ek de reden fan it tastânkommen fan Hemmen III yn Snits. By it ûntwikkeljen fan nije bedriuweterreinen bliuwt de gemeente Súdwest-Fryslân yn petear mei lokale ûndernimmers, ûndernimmersferieningen en ynwenners.

De twa gemeenten stjoere meikoarten mienskiplik in brief nei de provinsje Fryslân mei it fersyk om mei de plannen yn te stimmen.