Frachtwein hâldt hommels ho: motorrider dea

Jins frachtwein op ‘e sneldyk samar hohâlde litte, dat is net botte tûk. Dat is in Brabânske frachtrider freed gewaarwurden. De man bleau hookstrooks stean, op ‘e A28 by Beilen,. It ferkear dat derefter ried, moast ek ynhâlde en yn de hommelse file ried in man yn in buske in moterrider oan. Dy kin it net neifertelle. De plysje hat de frachtider en de buskeman oppakt.

Aksjegroep Agractie hie in oprop dien om freed op ‘e sneldyk stilstean te bliuwen om solidariteit mei de boeren sjen te litten. Dy fiere op ‘t heden aksje, mei’t de nije stikstofmaatregels fan it Nederlânske regear harren it buorkjen tige dreech meitsje. Op in soad plakken waard dat ek dien. Oft it ûngemak by Beilen mei dy aksje te krijen hat, is net bekend.