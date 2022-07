Bywurke: Famylje boeresoan Jouke (16) docht dochs noch gjin oanjefte tsjin plysje

De famylje fan boeresoan Jouke (16) út Akkrum docht oanjefte tsjin de plysje dy’t tiisdeitejûn by it boereprotest op It Hearrenfean op Joukes trekker skeat. Dat seit Joukes mem tsjin parseburo ANP. “Der is op myn bern sketten, sa simpel is it.”

Jouke út Akkrum wol witte wêrom’t er besketten waard en sil takom wike yn petear mei de plysje dy’t skeat. Dy sit no siik thús. “Hy hat hat ek net wollen dat Jouke ferwûne rekke kinnen hie of slimmer”, seit Veldhuis, de haadkommissaris fan de Regionale Plysje-ienheid Noard-Nederlân.

Yn in fraachpetear mei Omrop Fryslân sei Jouke tongersdei dat er besleat om om de plysjeblokkade hinne te riden, mei’t er de staasje trekkers folge dy’t ek om de plysjeauto’s hinne ried. “De fraach is wat der no allegear krekt bard is.”

Jouke waard tiisdei oanholden op fertinking fan besykjen ta deaslach. Woansdei liet it iepenbier ministearje dy fertinking los en kaam er frij. Tongersdei kaam it iepenbier ministearje ta de konklúzje dat de jonge neat strafbers dien hat en dat er net ferfolge wurdt. Twa oaren dy’t tiisdei by It Hearrenfean oppakt waarden, binne letter ek frijlitten. Sy wurde ek net mear fertocht fan besykjen ta deaslach.

Beharkje en besjoch it fraachpetear mei Jouke by Omrop Fryslân.

Bywurke freed 8/7 14.35 oere: Jan, de heit fan Jouke, hat te witten dien foarearst dochs gjin oanjefte tsjin de plysjeman te dwaan. De famylje wachtet de útkomst fan in petear mei de Ryksresjerzje ôf, dat sneon plak hawwe sil.