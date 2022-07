Eksposysje VAKwerk yn Hurdegaryp

VAKwerk Burgum rjochtet in leechsteand winkelgebou tydlik yn mei keunstsinnichheden.

Yn it gebou oan de Fuormanderij 49 yn Hurdegaryp is in eksposysje te sjen fan glês, keramyk, sieraden, skilderijen, foto’s, kwilten, bysûndere boekjes en objekten. Der is wurk fan Eef Heidinga, Else Beishuizen, Gerke Procee, Hanneke Brugman, Jelly Sloot, Jeannet Hagenbeek, Joke Ket, Martin van den Berg, Tineke Brugman, Trudie Labuschagne en Yvonne van Huizen.

De iepening fan de eksposysje is op sneon 6 augustus om 15.00 oere. De útstalling is tongersdeis, freeds en sneons fan 11.00 oant 17.00 oere te besytsjen.

Sjoch op de Facebookside fan VAKwerk Burgum foar mear ynformaasje.