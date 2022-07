Einpresintaasje Charlotte Eta Mumm op snein 31 july

De ôfrûne wiken ferwurke Charlotte Eta Mumm de by har earste ferbliuw yn Keunsthûs Syb sammele lokale boaiemtekstueren, ta keramysk glazuer foar boarden en kûmen mei teksten fan in hânlêzing. De wurden Grund en reason wiene in tinkline yn har wurkproses. It Dútske wurd ‘Grund’ betsjut net allinnich boaiem of grûn, mar ek: reden, motyf, fûnemint en oarsaak. It freget nei it wêrom, en siket nei in djippere betsjutting of redenearring.

Charlotte sil oankom snein om 15.00 oere it resultaat presintearje yn ’e foarm fan in feestlik klearmakke tafel mei Frysk gebak foar by de kofje. Hja sil persoanlik en oan ’e hân fan in skreaune tekst yngean op it proses en de gedachtegong by it tastânkommen fan it wurk.

It einleas naaien fan tekstylkollaazjes hawwe Charlotte yn it tinkproses holpen. De kollaazjes binne makke fan stoffen en borduerwurk ôfkomstich út omrinwinkels yn ’e omkriten fan Beetstersweach. Dy kollaazjes sille ek by de einpresintaasje te sjen wêze. Nigethawwers binne wolkom om dêrby te wêzen.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.kunsthuissyb.nl of www.kunsthuissyb.nl/?lang=fy.