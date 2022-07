€ 127,5 miljoen foar in sirkulêr, griener, sûner en digitaal Noard-Nederlân

De Europeeske Kommisje hat it plan fan Noard-Nederlân foar regionale ûntwikkeling goedkard. Foar de kommende sân jier is dêr € 127,5 miljoen beskikber foar.

Deputearre Friso Douwstra: “De goedkarring fan de Europeeske Kommisje is in grutte stimulâns foar ûndernimmers, kennisynstellingen, oerheden en maatskiplike organisaasjes dy’t mei-inoar gearwurkje wolle oan ynnovative projekten. De stip op de hoarizon is in sirkulêr, lokkich en ynklusyf Noard-Nederlân.”

Undernimmer Jaap Boer is al entûsjast: “Ik bou al 35 jier spesjale masines en haw in soad kennis en ûnderfining te bieden. Mar troch gear te wurkjen yn in keunststofrecycling-projekt lear ik wer fan oare bedriuwen. Ik winskje Noard-Nederlân in soad start-ups en moaie transysjes. Wy hawwe in soad te bieden!”

Oer it EFRO

In tûker, griener, sosjaler en ynklusiver Europa. Dêr draacht it Europeeske Fûns foar Regionale Ontwikkeling (EFRO) oan by. It EFRO wol de gearhing yn Europa fersterkje en de ferskillen tusken Europeeske regio’s lytser meitsje. Noard-Nederlân rjochtet him op de fersterking fan it ûndernimmers- en ynnovaasjeklimaat. Dat wurdt in iepen en kreatyf klimaat, dêr’t romte is foar nije ûntwikkelkânsen en tûke ideeën dy’t bydrage oan in takomstbestindige ekonomy en arbeidsmerk. Fjouwer transysjes binne de basis foar dizze ûntwikkelingen: enerzjy, sirkulêr, digitalisearring en sûnens. It EFRO-programma set in proses yn gong dat struktureel ta in ferbettering fan it Noard-Nederlânske ynnovaasje-ekosysteem laat.

Mear ynformaasje: EUROPA 2021-2027 | SNN De earste subsydzjes kinne yn it tredde fearnsjier fan dit jier oanfrege wurde by it Samenwerkingsverband Noord-Nederland.