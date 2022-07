Doede Wiersma: De Tsien Wurden net mear fan dizze tiid?

Oertinking

Maarten ’t Hart skreau yn ’e Ljouwerter krante fan 30 septimber 2000 dat de Tsien Wurden net mear fan dizze tiid binne. Is dat sa? Begin sechtiger jierren lies ik dat Hitler sein hie: “Fuort mei de tafels fan ’e Sinaï!” Dy útspraak makke by my de belangstelling foar dy Tsien Wurden wekker. Ommers, de gefolgen fan it ‘fuort dêrmei’ wiene yn Hitler-Dútslân wol hiel dúdlik. Yn in tige djipgeande tekst hat Bonhoeffer beskreaun hoe’t yn ’e tiid fan Hitler (1933-’45) libbe is yn striid mei alle tsien geboaden.

Der is te min tsjûge dat mar ien God alle eare takomt, oars wie Hitler net as God fereare. De hakekrúsflagge stie neist it doopfont en waard ‘byld fan God’. Under de dekmantel fan Kristus is ûnrjocht dien (de moard op Joaden; eutanasy fan handikapten; oarlochsmisdieden.) De rêstdei is ferlern gien, mei om’t de oarlochsyndustry op snein trochgong. It gesach fan âlden is ûndermine (Hitlerjugend). Der is op grutte skaal moarde; de swakste en meast warleaze broers en susters fan Kristus binne ombrocht. Trou én leafde yn it houlik waard leechachte en yn it seksuele gongen alle remmen los. De sterksten hawwe har troch korrupsje ferrike en de earmen, ek de Joaden, binne bestellen en útrûpele. Troch kwealaster en ferklikken waarden ûnskuldigen de dupe. De begearte fan minsken waard net oan bannen lein, mar krige frij spul.

Hoe kin immen tsjin sa’n eftergrûn noch beweare dat de Tsien Wurden net aktueel binne? Se binne it fûnemint fan en de oantrún ta humaniteit, de siel fan de mienskip.

As wy yn ús tiid op it plak fan de nazy-ideology ‘materialisme’ sette, lit dat ‘materialisme’ ús dan net sûndigje tsjin alle Tsien Wurden?

Lêze: Psalm 119: 9-16

