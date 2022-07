Oan de waadside fan Skylge, op de ein fan it eilân by Easterein, stiet yn it wetter in houten wynroas makke troch keunstner Marc van Vliet en wol yn gearwurking mei Joop Mulders Sense of Place en Oerol en mei stipe fan ferskate organisaasjes. It krige de namme ‘De Streken’. Troch de ynfloed fan de tiden, mei heech en leech wetter, feroaret geregeldwei de stân fan de spilen nei binnen of bûten ta.

Men kin der net sa maklik by komme. Dat it easket wol wat lykwichtkeunst op de 150 meter lange smelle fuotgongersbrêge. Mar op de wâl, de brêge en úteinlik op de rûning sels is it in prachtich gesicht troch de kombinaasje fan it tij, ljocht en wetter fan it Waad.

De fantasy fan de minske kin dêr bjusterbaarlik troch aktivearre wurde en mannichien hat al moaie foto’s makke. Wa’t de muoite nimt om der in skoft te sitten en te genietsjen fan de pracht fan de omjouwing, kin de oanlûkingskrêft fan it Waad mei syn natuer goed absorbearje.

Wie it keunstwurk oan de Fryske kust earder danich skansearre troch de krêften fan wyn en wetter, no stiet it objekt foar in part feilich yn de lijte fan it eilân. It bliuwt oant en mei augustus stean en it doel is om it objekt oant en mei 2026 alle jierren wer op te bouwen.

It bysûndere is dat der in symboalyske ferbining is mei it keunstwurk oan de Seedyk by Koehoal, noardlik fan Tsjummearum en Easterbierrum. Dêr stiet op de seedyk in bank, ek fan hout, ek makke troch Marc van Vliet as earbetoan en oantinken oan Joop Mulder. Dat hat de namme ‘Watdataangaat’ fanwege de mannichfâldich brûkte útspraak fan de spitergenôch te betiid ferstoarne oprjochter fan Oerol.

Matthijs Verkuijl