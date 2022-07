Bakfytsprojekt ‘KeepRolling… Bak fol ferhalen’

Tongersdei 28 july makke boargemaster Ina Sjerps fan de gemeente Harns efkes diel út fan it team Bakfyts KeepRolling! Dat is in inisjatyf fan de wolwêzensorganisaasjes en de gemeente Harns. De rûte gie út Nij Súd yn Harns wei yn de rjochting fan Mullum en Winaam. Ferskillende bewenners seagen benijd op en woene mei de boargemaster yn petear. Dy sei: “Ik bin entûsjast oer de aardige wize dêr’t men út in bakfyts wei mei de bewenners fan de gemeente oan ’e praat komme kin.”

It team fan Bakfyts ‘KeepRolling’ bestiet út minsken fan ferskillende organisaasjes yn de gemeente Harns. Hieltyd op tongersdei geane se fan 10.00 oant 12.00 oere de wiken en doarpen yn mei twa bakfytsen en nûgje se foarbygongers foar in praatsje út. Dat kin oer fan alles gean en it kin mei jong en âld. It behear fan Nij Súd soarget dat der ûnderweis kofje en tee oanbean wurde kin. It team makket net allinne in praatsje, it jout ek ynformaasje oer tsjinsten, foarsjenningen en aktiviteiten op it mêd fan wolwêzen.

It projekt hat as doel om in bân mei de ynwenners te lizzen. Sa wurdt boud oan ûnderlinge relaasjes yn buert en wyk. Wa’t wat trochjaan wol kin dat dwaan fia keepemrolling2021@outlook.com.