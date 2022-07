Amerikaan yn frouljusklean sjit fuotgongers dea

Yn de Amerikaanske stêd Highland Park, net fier fan Chicago, hat in man yn frouljusklean moandei om him hinne sketten. Dat die er yn in kliber minsken dy’t de Amerikaanske ûnôfhinklikheidsdei oan it fieren wiene. Sân minsken rekken dea, in protte oaren waarden ferwûne.

De plysje hat de 21-jierrige Robert Crimo oppakt. Hy wurdt derfan fertocht dat er de dieder is fan de sjitterij. De jongkeardel komt út in boargermanhúshâlding yn Highland Park. Syn heit hat gading makke oan it boargemasterskip fan syn wenplak. Crimo wennet yn in hokje op it hiem fan syn âldelju. Hy hie twa legale stiks sjitark.

Nei de sjitterij koe Crimo, dat in klien en behindich mantsje is, as frommes ferklaaid útnaaie sûnder dat it each joech. Hy ried werom nei syn wente en waard pas oeren letter oppakt.