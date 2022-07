6, 13, 20 en 27 july – Swolske Blaufingerdagen

Op de woansdeis yn july stiet Swol fol mei kreammen en kurioasa en binne der tal fan eveneminten en optredens. Foar de 46e kear binne der fan ’t jier de Swolske Blaufingerdagen.

De Swolske Blaufingerdagen hearre ta de grutste braderyen fan Nederlân (sa’n 450 kreammen). Dy lûke mear as hûnderttûzen besikers yn ’t jier.



Lykas yn in protte stêden hawwe de ynwenners fan Swol ek in bynamme. De blaufingers. De folkloare fertelt dat se ea in klokkespul fierstente djoer ferkochten oan Kampen. Kampen betelle mei in karrefol koperstikjes, mar stie der wol op om in kwitânsje te krijen. It stedsbestjoer telde him de fingers blau…