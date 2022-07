20 july – de Ynternasjonale Dei fan it Skaken

Skake is ien fan de âldste en universeelste spullen yn ’e wrâld. It oerbrêget kulturele ferskillen, talen en sosjologieën. Wa’t de spulregels ken, kin mei sawol minsken út Noarwegen as út Bangladesh kommunisearje. De Feriene Naasjes hawwe it spul sels sa heech dat 20 july ta Ynternasjonale Dei fan it Skaken útroppen is.

Dy dei is keazen omdat yn 1924 op dy datum yn Parys de Ynternasjonale Skaakfederaasje (FIDE) oprjochte is.

Op Wrâldskaakdei stiet it spul mei de pionnen en lopers sintraal, benammen om alles dêr’t skaken foar stiet: it simplistyske en tagelyk yngewikkelde, de tinksport derêrfter, it ferbinende karakter dat spilers oer de hiele wrâld mei-inoar yn kontakt bringt en it edukative aspekt dêrfan.