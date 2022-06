Waarpraatsje: Simmersk wykein

DE JOUWER – Nei op guon pakken flinke (tonger)buien en in neare freed krije wy in simmersk wykein.

Freedtejûn kin der noch in (tonger)bui falle, mar freedtenacht bliuwt it, sa goed as, drûch. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait it matich út it súdwesten. Mei 15 graden is it wis net kâld.

Sneon skynt de sinne geregeld, mar letter op ’e dei is in (tonger)bui net hielendal útsletten. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer tusken 20 en 23 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Der is, nei alle gedachten, wol wat mear bewolking en der soe in (tonger)bui falle kinne. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it wer goed 20 graden.

Takomme wike is it alle dagen simmersk waarm.

Jan Brinksma