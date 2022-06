Waarpraatsje: Waarme woansdei

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze tiisdei en it waar foar woansdei sjocht der ek poerbêst út.

Tiisdeitenacht is it helder en by hast gjin wyn wurdt it 12 graden.

Woansdei skynt de sinne, mar letter op ‘e dei wikselje sinne en wolken inoar ôf. De swakke oant matige komt út it súdeasten en de temperatuer leit tusken 20 en 25 graden.

Tongersdei is it noch wol waarm, mar de kâns op (tonger)buien is ek grut.

Jan Brinksma