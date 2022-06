Waarpraatsje: Tongerbuien

DE JOUWER – It waard woansdei yn Fryslân in simmerske dei mei mear as 25 graden. Tongersdei is it ek noch waarm, mar dan falle der wol (tonger)buien.

Woansdeitenacht binne der opkkearringen en by hast gjin wyn leit de temperatuer om de 15 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne, mar letter op ‘e dei komt der mear bewolking en falle der tongerbuien mei kâns op wynpûsten, heil en in soad reinwetter. Yn ’e moarntiid stiet der hast gjin wyn, yn ‘e middei waait it matich út it westen. De temperatuer leit tusken 20 en 27 graden, mar yn ‘e rin fan ‘e dei kuollet it ôf.

Fan freed ôf wurdt it wer in skoft noflik simmerwaar.

Jan Brinksma