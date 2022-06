Waarpraatsje: Stadichoan wat mylder

DE JOUWER – It wie woansdei it grutste part fan ‘e dei noch wol drûch, mar lang om let waard it dochs wiet. Fan tongersdei ôf knapt it waar wat op.

Woansdeitenacht binne der opklearringen mar ek wolken. De kâns op in bui is net hielendal útsletten en by in matige súdwestewyn wurdt it 10 graden.

Tongersdei sil de sinne grif te sjen wêze, mar letter op ‘e dei soe der in bui falle kinne, al is de kâns yn Fryslân net sa hiel grut. De matige wyn komt út it westen oant súdwesten. It sil tongersdei ek net folle waarmer wurde as 17 graden.

Freed bliuwt it, sa goed as, drûch en yn it wykein liket it hielendal drûch te bliuwen.

Jan Brinksma