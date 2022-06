Waarpraatsje: Noflik waar

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze tongersdei en it waar foar freed en it wykein sjocht der ek net min út. Hjit wurdt it foarearst net.

Tongersdeitenacht is it earst helder en op guon plakken soe it wat dampich wurde kinne. Letter yn ‘e nacht komt der mear bewolking. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken 8 en 11 graden.

Freed begjint skier en it kin sa út en troch in bytsje (sto)reine. Yn ’e rin fan ’e dei is in glimp fan ’e sinne net útsletten. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it in graad of 18.

Yn it wykein bliuwt it, sa goed as, drûch en it wurdt krapoan 20 graden.

Jan Brinksma