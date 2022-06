Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – Nei in pear waarme dagen, krije wy no in rite mei hiel gewoan, mar wol noflik simmerwaar.

Tongersdeitejûn falle der (tonger)buien, miskien wol mei wynpûsten, heil en in soad reinwetter. Yn ‘e nacht wurdt it stadichoan wer drûch. De wyn komt dan út it súdwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 13 graden.

Freed wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf en in bui is net hielendal útsletten. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt krapoan 20 graden.

Yn it wykein skynt de sinne geregeld, it bliuwt, sa goed as, drûch en it sil 20 graden wurde.

Jan Brinksma