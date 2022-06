Waarpraatsje: Noch waarmer

DE JOUWER – It wie woansdei in strieljende simmerdei mei in hiel soad sinne en in noflike temperatuer. Tongersdei en freed wurdt it noch wat waarmer.

Woansdeitenacht is it helder en by in swakke oant matige easte- oant noardeastewyn wurdt it 10 graden.

Tongersdei skynt de sinne wer hast de hiele dei, mar yn ‘e jûn nimt de kâns op in (tonger)bui ta. De wyn komt út it súdeasten en is swak. De temperatuer leit tusken 24 en 27 graden.

Freed is it ek waarm, mar dan falle der rûnom (tonger)buien.

Jan Brinksma