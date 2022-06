Waarpraatsje: Kâns op buien

Yn it noarden fan Nederlân wie it hjoed ris waarmer as yn súdliker streken en it bleau hjir oan de jûn ta drûch, mar it wie wol brodzich.

Fannacht is der bewolking en krije we hjir (tonger)buien. De termometer sakket oant in graad of 13. De súdwestewyn sil matich wêze, boppe de Iselmar en oan see krêftich.

Sa sil it moarn (Twadde Pinksterdei) ek wêze. It sil net folle waarmer as 16 graden wurde en de kâns op buien is grut.

Foar tiisdei is de ferwachting dat sinne en buien inoar ôfwikselje en dat it noch oan de frisse kant bliuwt.

Waarnimmer