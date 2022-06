Waarpraatsje: ‘Kâlde’ nacht

DE JOUWER – Der wie moandei mear bewolking as earder tocht waard, mar tiisdei sil de sinne mear skine.

Moandeitenacht is it helder en op guon plakken kin it wat dampich wurde. Der stiet hast gjin wyn en dy komt út ferskillende rjochtingen. Mei in graad of 5 sil it in ‘kâlde’ nacht wurde.

Tiisdei skynt de sinne hast de hiele dei en by in hiel lyts bytsje wyn út it noardeasten oant noarden wurdt it goed 20 graden.

De oare dagen fan dizze wike binne simmersk waarm.

Jan Brinksma