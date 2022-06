Waarpraatsje: It hâldt net oer

DE JOUWER – It is ritich en koel simmerwaar, mar letter yn ’e wike knapt it waar wat op.

Tiisdeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en der kin in bui falle. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it in graad of 10.

Woansdei is it earst noch drûch mei kâns op wat sinne, mar letter op ’e dei wurdt it skier en sil it in skoft reine. Yn ‘e jûn klearret it wer wat op. De swakke oant matige sudewyn giet letter op ’e dei nei it súdwesten en boazet by de kust lâns wat oan. Mei in graad as 16 is it te kâld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei bliuwt it ek net hielendal drûch, mar fan freed ôf wurdt it waarmer en wy sjogge de sinne dan ek wat mear.

Jan Brinksma