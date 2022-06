Waarpraatsje: Hieltyd waarmer

DE JOUWER – Der foel moandeitemoarn op guon plakken noch in flinke bui, mar it bliuwt no oant it wykein drûch en it wurdt eltse dei waarmer.

Moandeitenacht is it helder en der stiet hast gjin wyn. Mei in graad of 7 is it fris foar de tiid fan it jier.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar bewolking kin ús earst noch wol dwers sitte. By in matige westewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

Fan woansdei ôf wurdt it simmersk waarm.

Jan Brinksma