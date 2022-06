Waarpraatsje: Gewoan simmerwaar

DE JOUWER – It wie in wykein mei hiel gewoan en noflik simmerwaar en dat bliuwt it de earste dagen fan ’e nije wike ek.

Sneintenacht is de loft, nei alle gedachten, berûn en by hast gjin wyn wurdt it 14 graden.

Moandei wikselje sinne en bewolking inoar ôf, mar der is wol kâns op in bui. By in matige weste- oant súdwestewyn leit de temperatuer om ‘e 20 graden hinne.

Fan tiisdei ôf wurdt it wer in pear dagen waarmer.

Jan Brinksma