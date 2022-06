Waarpraatsje: Dochs wer waarm

DE JOUWER – Mei in noardewyn op sneon en (tonger)buien sneontenacht kaam der in ein oan it waarme waar. It simmerske waar liket dizze wike dochs werom te kommen.

Sneintenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en der kin in bui falle. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 11 graden.

Moandei skynt de sinne, mar der is ek bewolking. Yn ’e middei komt de sinne der hieltyd better by. De wyn komt út it noardwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken 16 en 19 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it wer waarmer

Jan Brinksma