Vocaal drieluik mei simmeropera Het zwanenkind

Snein 3 july is der yn Ljouwert wer in foarstelling yn it ramt fan Fokaal trijelûk. Dan wurdt de mearke-opera ‘Het zwanenkind’ fan Rixt van der Kooij songen en spile. It is tagelyk de fiering fan it tweintichjierrich jubileum fan Vocaal Drieluik, in fiering dy’t al earder wêze sillen hie mar fanwege de koroanapandemy net trochgean koe.

It mearke

De keninginne is fertrietlik, want se soe sa graach in berntsje hawwe wolle. Se freget de goede fee om help. Se moat seis moanne op in swannenaai passe. Dat fynt se in nuver en min plan, mar se kriget wol in berntsje.

As it prinseske 18 jier wurdt giet it mis. Se feroaret yn in heale swan. De kening lit har opslute om har tsjin gekoanstekkerij te beskermjen. De prinsesse kin net oer de iensumens en fljocht fuort.

Hokker swan yn it lân soe de prinsesse wêze? Der moat wat betocht wurde om har werom te finen. Mar oft dat slagje sil?

Het zwanenkind (2021)

De Nederlânsktalige opera is in komposysje foar fiif sjongers en piano. De besetting:

Laetitia Sprij – keninginne (mezzo-sopraan)

Geert van der Kaaij – kening (bariton)

Hella Termeulen – goede fee (alt-mezzo)

Doeschka van Ginkel – prinsesse (sopraan)

Max Bruins – heraut en prins (tenoar)

Rixt van der Kooij – tekst, muziek (piano)

Erik Slik – regy

Rixt van der Kooij makke dit stik mei komyske en fertrietlike mominten yn de tiid dat it kultuerele libben troch de koroana op slot siet. It leit goed yn it gehoar, it is makke foar in publyk dat net wend is om nei klassike muzyk te harkjen en ek tige tagonklik foar bern. It stik duoret 65 minuten

Bân mei Fryslân

Rixt van der Kooij komt fan Hurdegaryp en studearre piano yn Grins by Maria Stroo en dêrnei komposysje oan it Keninklik Konservatoarium yn De Haach, dêr’t se sûnt 1991 lesjout. Mei it fokaal trijelûk komt se geregeld yn Ljouwert. Har dochter Laetitia Sprij sjongt yn de opera de rol fan de keninginne. De sopraan Doeschka van Ginkel komt ek út Fryslân; dy waard grut yn Spannum. Yn de opera is se de prinsesse.