Twadde edysje ‘Groots in ’t Klein’ fan ’t simmer by Bax Kunst

Yn ’e eksposysjeromte fan galery Bax Kunst yn Snits binne fan ’t simmer de moaiste keunstwurken op lyts formaat te sjen. Al it te eksposearjen wurk hat in fêste ôfmjitting fan 20 x 20 sm., de keunstners wurkje yn in protte ûnderskate techniken. Ferline jier al bliek it evenemint in grutte publykslûker foar de regio te wêzen. Alle keunstwurken út de eksposysje kinne nei oanskaf fuortdaliks meinommen wurde.

Grut yn ’t lyts

Galeryhâlder Redmer Bax fertelt oer it idee fan de útstalling: “Mei Grut yn it lyts kinne wy in poadium foar mear as 75 profesjonele keunstners wêze. Ferline jier al bliek dat we mei dy formule in echt sukses hiene. De eksposysje luts in protte besite út binnen- en bûtenlân. Under de besikers wiene spontane toeristen, fêste klanten en minsken dy’t der spesjaal op ôf kamen.”

De eksposysje Gruts yn it lyts sil mear as 750 lytse keunstwurken toane fan de bêste keunstners út it oanbod fan de Snitser galery. Fan keunstners mei wa’t de galery al tritich jier gearwurket, oant keunstners dy’t nij yntrodusearre wurde. Keunsters út it bûtenlân stimden ek entûsjast yn. Nettsjinsteande it grutte tal eksposearre keunstwurken wurdt der wol op tasjoen dat de ynrjochting rêstich bliuwt.

Keunst yn ’e brievebus

Spesjaal foar dizze eksposysje hat galery Bax Kunst in nij diel op ’e webside ynrjochte. Fia 360-gradefoto’s is de galery digitaal yn te sjen en alle lytse keunstwurken binne dêrmei ek maklik te besjen. De bestelling fan jins favorite keunstwurken kin ek út ’e hûs wei: orizjinele keunst yn ’e brievebus.

Dy’t it earst yn ’e roef komt, hat de measte kâns

It leant ek om faker te kommen. De útstalling wurdt hieltyd oanfolle mei nije keunstwurken. Dat, om’t elts keunstwurk nei oanskaf fuort meinommen wurde kin. De nije keunstwurken kinne yn ’e galery ynliste wurde foar it bêste resultaat.

De eksposysje besytsje

Neist online is de eksposysje de hiele simmer ûnder de reguliere iepeningstiden fan de galery iepene.

De eksposysje duorret oant en mei 12 septimber 2022.

Sjoch op www.baxkunst.nl foar mear ynformaasje.