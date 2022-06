Tusken 50.000 en 60.000 kristenen ferwachte by Opwekking-festival

Tusken de 50.000 en 60.000 kristenen wurde dit pinksterwykein ferwachte op de jierlikse meardeiske Pinksterkonferinsje fan stichting Opwekking. It festival wurdt holden op it terrein yn Biddinghuzen dêr’t ek Lowlands yn ’e simmer stiet. Beide festivals hearre ta de grutste festivals fan Nederlân.

Op it festivalterrein binne ferskate tinten en gebieten dêr’t tsjinsten, seminars, wurkateliers en muzykoptredens binne. Der is in grutte tinte dêr’t it haadprogramma holden wurdt, mar der is bygelyks ek in gebiet foar jonge bern en in ‘Teenzone’ dêr’t skoalbern út it fuortset ûnderwiis ûnder oare sportlessen krije en dêr’t nei muzyk harke wurde kin.

De Pinkster is de ein fan de peaskesyklus. Op Earste Pinksterdei fiere kristenen dat neffens harren de hillige Geast útstoart is. Jezus ûnthjitte neffens de Bibel oan syn apostels dat er nei syn himelfeart de hillige Geast stjoere soe. Dêrmei soene de minsken krêft ûntfange en dêrnei it leauwe ferspriede.

It festival waard sûnt 1971 earst op in kampearterrein yn Vierhouten holden. It groeide sa yn populariteit dat de organisaasje it sûnt 1996 op it festivalterrein fan Walibi yn Biddinghuzen hâldt. De edysje fan 2018 waard troch likernôch 75.000 minsken besite.

Op it festival wurdt gjin alkohol ferkocht. Drank en drugs binne strang ferbean. By de barkes wurde frisdrinken en iis ferkocht. Dochs is der wol wyn. Sneintemoarn wurdt it hillich jûnsmiel fierd. Lykas wenst wurdt yn tsjerke dêrby wyn servearre dy’t symboal stiet foar it bloed fan Kristus. Op it festival wurdt eins beiesop skonken, mar wa’t dan wyn drinke wol, kriget in bytsje wyn.