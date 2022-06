Telefyzjeprogramma oer Friezen foar Dútsktalige Italianen

Yn de Noard-Italiaanske regio Súd-Tirol wurdt Dútsk praat. Fansels is der in omrop yn de eigen taal en lykas It Nijs hat dy in soad niget oan taalminderheden yn oare lannen. Omrop Minet hat no in dokumintêre makke oer de Friezen. Net allinne de Friezen yn Nederlân komme oan bod, mar ek dy yn Dútslân. Yn de dokumintêre binne in soad bylden te sjen fan it Friisk-Droapen, it ynterfryske festival dat yn maaie op it eilân Helgolân hâlden waard. Der komme ûnder oaren sjoernalisten fan Omrop Fryslân en leden fan Fryske skotsploegen oan it wurd.

