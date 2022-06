Swalker (gedicht)

‘Swalker’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân.

Sigrid Kingma: “Projekt Bosk is in mearke-eftige belibbing. It grien yn Ljouwert hat in bysûndere útwurking op foarbygongers. Minsken strike der as fûgels del en rinne sigesaagjend en fluitsjend troch nei harren wurk of ôfspraak. By Bosk heart poëzij.”

Op tongersdei 7 july sil de Dichter fan Fryslân mei dichters fan RIXT Frysk Dichterskollektyf en Dichter Bij Leeuwarden û.o. it gedicht ‘Swalker’ foarlêze op it Boskpoadium yn Obe, Poadium foar Literatuur, Keunst en Taal fan Tresoar.

Swalker