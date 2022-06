Subsydzjeoanfraach foar winkelgebiet binnenstêd Dokkum

De gemeente Noardeast-Fryslân tsjinnet in subsyzjeoanfraach yn by it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat om de binnenstêd fan Dokkum libbener en oantrekliker te meitsjen. Yn ’e oanfraach binne in seistal partikuliere ynvestearringen opnommen en in tal werynrjochtingen fan strjitten foar de kommende sân jier.

Mei it programma Ympulsoanpak Winkelgebieten wol de oerheid stimulearje dat (parten fan ) winkelgebieten yn de binnenstêd omfoarme wurde ta takomstbestindige gebieten mei in stevige, sosjale en ekonomyske basis. Yn Dokkum stean sawol private as publike ynvestearringen op priemmen dy’t mei-inoar subsidiabel binne. It ministearje hat fjouwer tiidfakken oanwiisd om in oanfraach yn te tsjinjen. Troch fuortdaliks yn it earste tiidfak yn te tsjinjen, hopet de gemeente in gruttere kâns op in bydrage te meitsjen, om’t nei alle gedachten it tal yntsjinners yn lettere tiidfakken grutter wêze sil.

De oanfraach is yntsjinne foar de rekonstruksje fan ûnder mear De Dokkumer Slús, it Bolwurk en de Beurs (earder Van Sinderen). Dat jildt ek foar it op in heger kwaliteitsnivo bringen fan in tal strjitten yn ’e binnenstêd.