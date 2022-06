Skiermûntseager feest Kallemoai kin sa bliuwe as it is

Foto: pixabay.com

Op ‘e nij hat de rjochter oardiele dat de Skiermûntseagers harren tradisjoneel pinksterfeest Kallemoai fiere meie. By it feest wurdt in hoanne yn in koer nei de top fan in mêst hise. Dêr bliuwt er trije dagen sitten. It ophysjen fan de hoanne is in âld fruchtberheidsritueel.

Al yn 2018 oardiele de rjochter dat der gjin sprake is fan bistemishanneling. Doe hie in Amsterdamske aksjegroep dy’t neat mei it eilân te krijen hie in rjochtssaak oanspand tsjin de organisaasje fan Kallemoai. Dat bart sûnt alle jierren. Hieltyd oardielet de rjochter wer dat der goed foar de hoanne soarge wurdt: in bistedokter hâldt syn wolwêzen fia in kamera yn ‘e rekken en it bist kriget genôch wetter en fretten mei.

Dit jier wiene it in organisaasje út Utert, House of Animals, en ien út Amsterdam, Comité Dierennoodhulp, dy’t nei de rjochter ta stoepen. It resultaat wie net oars as oare jierren.