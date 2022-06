Puigdemont gjin partijfoarsitter mear

Carles Puigdemont (foto: Wikipedia/Generalitat de Catalunya)

De Katalaanske presidint yn ballingskip Carles Puigdemont is gjin foarsitter mear fan de partij Junts per Catalunya. Puigdemont wurdt opfolge troch it duo Jordi Turull en Laura Borràs. De 59-jierrige Puigdemont wie presidint fan Kataloanië, doe’t dat yn 2017 in referindum oer ûnôfhinklikens organisearre. Op basis fan de stimming ferklearre Kataloanië himsels dêrnei ûnôfhinklik fan Spanje. Dat lân akseptearre dat lykwols net en Puigdemont wurdt no troch de Spaanske justysje socht foar reboeljemakkerij en it organisearjen fan in ferbean referindum mei oerheidsjild. Hy wennet sûnt dy tiid yn België. Yn maaie besleat it Europeesk Parlemint om him de ûnskeinberens dy’t er as parlemintslid hat ynearsten noch net ôf te nimmen. Dêrtroch sille oare lannen him net oan Spanje útleverje.