Prokkelkoar Ljouwert slút Lokaal Vocaal ôf

Prokkelkoar Ljouwert sjongt op snein 26 juny yn it ramt fan Lokaal Vocaal. Dat is fan 13.00 oant 18.00 ore yn de Prinsetún op het podium fan it koepeltsje. It Prokkelkoar fersoarget dêr fan 17.30 oant 17.55 oeren de ôfsluting.

It repertoire bestiet út Nederlânsktalige hits lykas dy fan Jan Smit, Frans Bauer, Jannes en Wolter Kroes. It publyk sjongt mei en makket der sa in feestje fan.

Op https://lokaalvocaal.nl/ is te sjen watfoar koaren noch mear mei dogge yn it middeisprogramma