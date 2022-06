Priisfraach werbestimming pleatsen Noardwest-Fryslân

Hieltyd mear histoaryske pleatsen reitsje harren agraryske funksje kwyt, komme leech te stean of reitsje fertutearze. Dat wurket negatyf út foar de leefberens fan it plattelân. Werbestimming is in goede oplossing, mar is faak djoer. Dat jildt benammen foar it opknappen fan dakken. Yn Noardwest-Fryslân wurdt dêrom troch de provinsje de priisfraach Nije fitaliteit troch âlde pleatsen organisearre. De tsien bêste werbestimmings fan in monumintale of karakteristike pleats kinne yn ’e beneaming komme foar prizen oant € 25.000,– foar it opknappen fan it dak.

Deputearre Klaas Fokkinga: “Ik besjoch de pleatsen as ankerpunten fan kultuerlânskip en leefberens. Dat wiene ss yn it ferline, mar myn ambysje is dat dy âlde pleatsen yn de takomst ek dy ankerpunten bliuwe, dêr’t neist de lânbou ek nije passende funksjes in wichtige bydrage oan leverje.” De priisfraach folget út it provinsjale Wurkplan Takomst Fryske Pleats.

Eigeners kinne it plan fan harren útfierde of noch út te fieren werbestimming yntsjinje fan 5 septimber oant en mei 3 oktober 2022 by de provinsje. It moat dêrby gean om in pleats dy’t in status hat as ryks- of gemeentlik monumint óf dy’t te boek stiet as karakteristyk op grûn fan it bestimmingsplan of provinsjale kultuerhistoaryske kaart. It mei ek gean om in part fan de werbestimming yn kombinaasje mei in agraryske funksje. In ûnôfhinklike sjuery sil hifkje op de effekten foar leefberens, restauraasjekwaliteit en maatskippij.

De priis mei bestege wurde oan it opknappen fan dakken of dakflakken dy’t yn in matige of minne steat fan ûnderhâld binne. Dêrneist mei it jild bestege wurde oan it ferfangen fan net- tradisjonele dakbedekking lykas golfplaten of asbestdakken troch tradisjonele dakbedekking lykas pannen of reid.

De priisfraach wurdt stipe út it Europeeske Leaderprogramma Noardwest-Fryslân en is fan tapassing foar de gemeenten Harns, Waadhoeke, Ljouwert (eksklusyf stêd) en Súdwest-Fryslân (allinne it eardere Littenseradiel). Doarpen en maatskiplike organisaasjes lykas de Boerderijenstichting Fryslân, wurde frege om eigeners te stimulearjen harren werbestimming yn te stjoeren.

Eigeners mei fragen oer de priisfraach, werbestimming, eksploitaasje, monumintale wearden en wetlike prosedueres, kinne terjochte by it Kenniscentrum Herbestemming Noord foar stipe.

Mear ynformaasje oer de priisfraach, de betingsten en de stipe is te finen op: www.fryslan.frl/dakenfryskepleatsen.

Mear ynformaasje oer it Wurkplan Takomst Fryske Pleats is te finen op: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan.