Part koalysje fynt hurder setten koalesintrales gjin taboe

Yn ’e koalysje geane stimmen op om de koalesintrales yn Nederlân tydlik hurder draaie te litten, om op dy manier gas te besparjen. Dat gas kin dan brûkt wurde om de gasfoarrieden foar de kommende winter oan te foljen. Der is ien probleem: de koalesintrales meie no wetlik op maksimaal 35 persint fan de kapasiteit draaie om de CO2-útstjit te beheinen.

Minister Jetten foar Klimaat en Enerzjy sei al dat it dreger wurde sil om de gasfoarrieden te foljen, no’t it Russyske Gazprom besletten hat de gaskraan nei Nederlân foar in grut part ticht te draaien. Dy foarrieden binne no foar fjirtich persint op peil, mar dat moat tachtich persint wêze foar’t de kjeld ynfalt.

Keamerlid Henri Bontenbal fan it CDA wol dat minister Jetten sa gau mooglik de wet feroaret, sadat de koalesintrales tydlik mear CO2 útstjitte meie. De gassintrales kinne dan minder hurd draaie en dêrtroch bliuwt der gas oer. As de gasfoarrieden dan foldwaande op peil binne mei it útsparre gas, kinne de koalesintrales dochs noch weromdraaid wurde, seit Bontenbal. Hy fynt dat it kabinet de kommende jierren foaral ynsette moat op enerzjybesparring en duorsumens. “Mar need brekt wet. We moatte soargje dat elkenien kommende winter syn hûs waarm stoke kin.” Op himsels it der fysyk wol genôch gas op ’e wrâldmerk, mar troch de oarloch yn Oekraïne is de priis no fierste heech.

It is de bedoeling dat de trije koalesintrales dy’t no noch yn gebrûk binne, yn 2030 ticht binne, mei’t se tefolle skealike stoffen en CO2 útstjitte. Oant 2025 is ôfpraat dat se op maksimaal 35 persint draaie. De opposysjepartijen PVV, JA21 en de Groep Van Haga binne ek foarstanner fan it hurder draaie litten fan koalesintrales. GrienLinks is fan miening dat der folop ynset wurde moat op enerzjybesparring. Keamerlid Suzanne Kröger fynt it net in goed idee om as earste mei in fossile oplossing te kommen. Foar minister Jetten (D66) is it winnen fan ekstra gas út Grinslân de alderlêste opsje.