Oeps … Dútske omrop yn ‘e war mei Fryske talen

De Noard-Dútske omrop NDR kundige okkerdeis grutsk oan dat er mear programma’s útstjoere wol yn de erkende minderheidstalen út de streek: it Deensk, Nederdútsk en fansels it Frysk. Wat dy lêste taal oanbelanget: der komt in nije programma yn it Noard-Frysk, dat praat wurdt yn de provinsje Noard-Fryslân yn de dielsteat Sleeswyk-Holstein.

De ARD is de koepel fan alle Dútske omroppen. Dy makket op ‘t heden reklame foar de nije programma’s fan de NDR. Dat bart lykwols sûnder al te folle kennis fan it Frysk. Yn de reklame pronket it wurd fjoertoer en dat is fansels it Westerlauwerske Frysk fan de provinsje Fryslân. Yn it Noard-Frysk sizze se iiljtörn tsjin sa’n ding.