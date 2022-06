Noaren betinke slachtoffers islamityske oanslach

Snein betinke de Noaren yn it bywêzen fan kening Haakon de minsken dy’t yn de nacht fan freed op sneon dearekke binne by in oanslach. Doe skeat de Iraniër Zaniar Matapour yn in homokroech yn Oslo yn it rûn. Twa minsken makke er dea, 21 oaren ferwûne er. Matapour hat in lang strafblêd en wie in radikalisearre moslim. Yn 1999 krige er in moanne finzenisstraf om’t er ien mei in mes stutsen hie.

It almeast fredige Noarwegen is troch de oanslach bot feroare. De Noarske plysje hat almeast gjin wapens by him, mar no al. De Noarske feilichheidstsjinst giet út fan in grut risiko op mear oanslaggen. In feestlike optocht yn it ramt fan ‘e homo-emansipaasje is ôfsein.