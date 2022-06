No te sjen yn Museum Belvédère: ‘Living the Landscape’

Mei de eksposysje Living the Landscape – Barbara Hepworth, Ben Nicholson en de keunstners fan St. Ives 1939-1975 jout Museum Belvédère omtinken oan in bysûnder haadstik út de skiednis fan it Britske modernisme.

Wrâldferneamde keunstners as Ben Nicholson en Barbara Hepworth makken fan it pittoreske kustplak St. Ives yn Cornwall in libben ynternasjonaal keunstsintrum. De keunstners dy’t har dêr foar koarte of langere tiid fêstigen, lieten har foaral ynspirearje troch it iuwenâlde lânskip, de see en de ferbûnens tusken de pleatslike befolking en de omjouwing. Fier fan de grutte keunstsintra en aktuele ûntwikkelingen, fûnen se in persoanlike styl op ’e maat fan ljocht, lân en romte.

Nije katalogus

By de eksposysje ferskynde in ryk yllustrearre en twatalige katalogus mei teksten fan kurator Feico Hoekstra en de Ingelske keunsthistorikus Michael Bird. De publikaasje sketst in libben byld fan it artistike klimaat yn Cornwall healwei de foarige iuw. Mei wurk fan en ynformaasje oer: Alfred Wallis, Naum Gabo, Ben Nicholson, Barbara Hepworth, John Wells, Roger Hilton, Wilhelmina Barns-Graham, Denis Mitchell, William Scott, Margaret Mellis, Bryan Wynter, Terry Frost, Peter Lanyon, Paul Feiler, Patrick Heron, Alexander Mackenzie, Karl Weschke, Sandra Blow, Bryan Pearce, Trevor Bell en Brian Wall.

Ek te sjen: Genius Loci

Komplemintêr oan Living the Landscape is yn de printekabinetten fan de westfleugel wurk te sjen fan de Flaamske keunstner Bruno van Dijck en de Fryske keunstner Christiaan Kuitwaard. Van Dijck lit him al jierren ynspirearje troch de rûge kustlânskippen fan Cornwall. Yn syn skilderijen leit er yndrukken fêst ûnder wikseljende omstannichheden en op ferskate mominten fan de dei.

Christiaan Kuitwaard reizge yn ’e maitiid fan 2022 mei Feico Hoekstra, de gearstaller fan Living the Landscape, nei Cornwall en makke dêr ferskate stúdzjes yn oaleferve, dêr’t no in seleksje fan toand wurdt. It wurk fan Kuitwaard wurdt karakterisearre troch in fynsinnich gefoel foar ljocht, atmosfear en romte.

De eksposysjes binne oant en mei 25 septimber 2022 te sjen.