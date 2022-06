Nij: eveneminten yn klup Grinzer Museum

Foar elkenien dy’t nocht hat oan frisse muzikale eveneminten en prikeljende keunst komt it Grinzer Museum mei in nije klup. Leden krije fergees tagong ta it museum en útnûgings foar ynspirearjende moetingen en eveneminten mei tema’s as keunst, ûntwerp, moade, arsjitektuer en fotografy. Oanmelde kin fia groningermuseum.nl/club.

Mei in kluppas yn ’e bûse kin men nei klupeveneminten en iepeningen, hat men ûnbeheind fergees tagong ta it museum en ûntfangt men in kaartsje foar de Museumnacht 2022. It earste klupevenemint is op tiisdei 28 juny en stiet yn it teken fan de útstalling Kleur!. Konservator Nadia Abdelkaui fertelt alle nijtsjes oer de kleurrike simmerekposysje, en dêrnei is der folop romte om inoar te moetsjen by in burrel mei in optreden fan in dj. Mear ynformaasje oer it earste klupevenemint is te finen op groningermuseum.nl/club.

Club Groninger Museum is primêr opset foar (jonge) profesjonals út it noarden fan it lân. Tsien profesjonals tusken de 25 en 45 jier foarmje as ambassadeur it gesicht fan de klup en bepale mei de eveneminten. It is it fjirde inisjatyf om in spesifike doelgroep te ynteressearjen foar en te binen oan it museum. Sa is der ek in Feriening Freonen fan it Grinzer Museum, kinne bern har oanmelde foar de JuniorClub, en is der foar ûndernimmers de Grinzer Museum Salon.

Besjoch in ynformaasjefilmke op Vimeo: vimeo.com/715913245.