Nederlanner by jacht foar wylde baarch oansjoen en swierferwûne rekke

Yn Dútslân is in Nederlanner fan 54 swierferwûne rekke by in jacht op wylde bargen. Hy waard yn ’e nacht fan freed op sneon rekke troch in geweerskot fan in oare Nederlanner.

It slachtoffer assistearre syn lângenoat by in jacht op wylde bargen by Niedersohren yn de Dútske dielsteat Rynlân-Palts. It gie mis doe’t de 65-jierrige jager syn assistint op in beskaat momint foar in wylde baarch oanseach, meldt de Dútske plysje.

De swierferwûne man krige earste help yn in sikehûs en is dêrnei yn in klinyk foar spesjalistyske soarch opnommen. Hy is net yn libbensgefaar. De Dútske justysje begjint in strafrjochtlik ûndersyk tsjin de jager. Syn wapen is yn beslach nommen.